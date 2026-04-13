Німецькі ультраправі добиватимуться зупинки державного фінансування церков

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" внесла до Бундестагу законопроєкт про скасування державних виплат церквам.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Welt.

Проєкт, серед іншого, включає встановлення єдиної процедури визначення та оцінки державних виплат та відповідних сум відшкодування. Для цієї мети пропонується створити федерально-земельне координаційне управління.

Більшість державних виплат церквам розпочалися у 1803 році, коли багато церковних об'єктів у Німеччині були експропрійовані та націоналізовані.

Щорічно виплати двом основним церквам у країні становлять приблизно 600 мільйонів євро.

Коаліційний уряд Німеччини раніше планував поступове скасування державних субсидій, але план провалився через опір урядів федеральних земель.

Ультраправі в Бундестазі критикують протестантську та католицьку церкви за стягнення ними церковного податку, а також звинувачують їх в "упереджених лівих позиціях".

У програмі "Альтернативи для Німеччини" зазначено, що, оскільки церкви, що стягують податки, дистанціюються від християнської місії й переважно активно займаються соціально-політичними питаннями, вони не можуть претендувати на особливий статус та державні субсидії.

