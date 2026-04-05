Ультраправа "АдН" обходить партію Мерца в опитуванні

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") випередила консерваторний Християнсько-демократичний союз (ХДС) канцлера Фрідріха Мерца в новому опитуванні.

Дані опитування наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

ХДС Мерца та його баварська сестринська партія, Християнсько-соціальний союз (ХСС), втратили один процентний пункт і набрали 25% в опитуванні INSA

Рейтинг "АдН" залишився незмінним порівняно з опитуванням минулого тижня і склав 26%.

На третьому місці опинилися лівоцентристські партнери Мерца по коаліції з Соціал-демократичної партії (СДПН), чиї показники знизилися на один пункт до 13%.

Опозиційні "Зелені" та "Ліві" також не змінили своїх позицій, набравши 12% і 11% відповідно.

Похибка склала 2,9 процентних пункти, в опитуванні взяли участь 1199 респондентів.

Ще одне опитування показало, що лише 15% німців задоволені федеральним урядом Фрідріха Мерца, що є найгіршим результатом для нинішньої коаліції.

Повідомляли також, що "АдН" поволі дистанціюється від президента США Дональда Трампа та його руху MAGA на тлі негативної реакції німців на війну в Ірані та наближення земельних виборів.