Немецкие ультраправые будут добиваться остановки госфинансирования церквей

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" внесла в Бундестаг законопроект об отмене государственных выплат церквям.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Welt.

Проект, среди прочего, включает установление единой процедуры определения и оценки государственных выплат и соответствующих сумм возмещения. Для этой цели предлагается создать федерально-земельное координационное управление.

Большинство государственных выплат церквям начались в 1803 году, когда многие церковные объекты в Германии были экспроприированы и национализированы.

Ежегодно выплаты двум основным церквям в стране составляют примерно 600 миллионов евро.

Коалиционное правительство Германии ранее планировало постепенную отмену государственных субсидий, но план провалился из-за сопротивления правительств федеральных земель.

Ультраправые в Бундестаге критикуют протестантскую и католическую церкви за взимание ими церковного налога, а также обвиняют их в "непредвзятых левых позициях".

В программе "Альтернативы для Германии" указано, что, поскольку церкви, взимающие налоги, дистанцируются от христианской миссии и преимущественно активно занимаются социально-политическими вопросами, они не могут претендовать на особый статус и государственные субсидии.

Напомним, в сентябре прошлого года между представителями ультраправой партии и католическим руководством страны разгорелся спор.

Недавние опросы свидетельствуют, что ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") опередила консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Фридриха Мерца.