Мадяр змінить конституцію Угорщини, обмежить кількість термінів прем’єр-міністра

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр обіцяє не допустити повторення історії Віктора Орбана, що перебував на посаді прем’єр-міністра чотири терміни поспіль.

Про це він заявив на пресконференції в Будапешті, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Мадяр підтримав та актуалізував ідею, яка звучала від нього раніше – про обмеження строку роботи прем’єр-міністра.

Лідер партії "Тиса", який отримав конституційну більшість і можливість змінити основний закон Угорщини, заявив, що це неодмінно станеться: "Ми змінимо угорську конституцію".

"Ми встановимо обмеження у два терміни (для прем’єр-міністра), що в Угорщині означатиме вісім років на посаді прем’єра", – заявив він. Мадяр не уточнив, чи йдеться про обмеження безперервного терміну, чи загального. Треба зауважити, що в інших європейських державах такого обмеження немає.

Також Мадяр запевнив, що Угорщина "приєднається до Європейської прокуратури". Ця дія, яку блокував режим Орбана, необхідна також для розблокування європейського фінансування. "Головна задача – повернути в Угорщину близько 20 млрд євро, без яких економічне зростання неможливе", – заявив він.

