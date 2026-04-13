Мадьяр изменит конституцию Венгрии, ограничит количество сроков премьер-министра

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обещает не допустить повторения истории Виктора Орбана, который находился на посту премьер-министра четыре срока подряд.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Будапеште, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Мадьяр поддержал и актуализировал идею, которая звучала от него ранее – об ограничении срока работы премьер-министра.

Лидер партии "Тиса", который получил конституционное большинство и возможность изменить основной закон Венгрии, заявил, что это непременно произойдет: "Мы изменим венгерскую конституцию".

"Мы установим ограничение в два срока (для премьер-министра), что в Венгрии будет означать восемь лет на посту премьера", – заявил он. Мадьяр не уточнил, идет ли речь об ограничении непрерывного срока или общего. Нужно отметить, что в других европейских государствах такого ограничения нет.

Также Мадьяр заверил, что Венгрия "присоединится к Европейской прокуратуре". Это действие, которое блокировал режим Орбана, необходимо также для разблокирования европейского финансирования. "Главная задача – вернуть в Венгрию около 20 млрд евро, без которых экономический рост невозможен", – заявил он.

Как сообщалось, после поражения Орбана ЕС хочет быстро разблокировать 90 млрд евро для Украины.

Президент Европейской комиссии заявила, что ЕС должен "выучить уроки" Орбана и отойти от единогласия во внешней политике.

