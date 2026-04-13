У Кремлі назвали Угорщину "недружньою країною" після перемоги Мадяра

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Росія не буде вітати лідера угорської опозиційної партії "Тиса" Петера Мадяра з перемогою на виборах, оскільки Угорщина є "недружньою" країною.

Про це він сказав в інтерв’ю російським ЗМІ, передає "Интерфакс", пише "Європейська правда".

Пєсков заявив, що Росія не "надсилає привітання недружнім країнам".

"А Угорщина – недружня країна, вона підтримує санкції проти нас", – сказав речник Кремля.

У Пєскова уточнили, чи означає це, що Москва дружила виключно з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

"Ми з ним вели діалог", – відповів він на це.

Що прикметно, перед цією заявою Пєсков сказав журналістам, що Росія розраховує на те, що "прагматичні контакти" між Москвою та Будапештом із новим керівництвом Угорщини будуть продовжені.

Варто нагадати, що нещодавно злили деталі розмови Орбана з очільником Кремля Владіміром Путіним, яка відбулася восени 2025 року.

У дружніх до України європейських столицях назвали виявлені факти координації між Будапештом та Москвою обурливими і такими, що ставлять під загрозу європейську безпеку.

