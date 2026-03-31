Естонія – про "зливи" розмов Сійярто з Лавровим: "Це підриває нашу безпеку"

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна розкритикував нові докази того, що його угорський колега Петер Сійярто координував дії з главою МЗС Росії Сергєєм Лавровим.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Тсахкна заявив, що нові докази, оприлюднені журналістами-розслідувачами, викривають пряму координацію дій між Сійярто та Лавровим.

Він наголосив, що це свідчить про те, як Угорщина та Словаччина діють в інтересах Кремля.

"Це підриває нашу безпеку, єдність ЄС та заходи, які ми вживаємо, щоб притягнути Росію до відповідальності за її агресію", – додав глава МЗС Естонії.

Нагадаємо, 31 березня у ЗМІ злили аудіозаписи розмови Лаврова та Сійярто, які проливають світло на їхні контакти на тлі скандалу про можливу передачу Будапештом Москві деталей закритих обговорень у ЄС.

Серед розмов, зокрема, була й така, що стосувалася лобіювання Сійярто скасування санкцій ЄС проти сестри російського олігарха Алішера Усманова – Гульбахор Ісмаїлової.

Після цього Сійярто вкотре розкритикував санкційну політику Європейського Союзу проти РФ.

