Кремль розраховує на "прагматичні контакти" з Угорщиною після поразки Орбана

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Росія розраховує на те, що "прагматичні контакти" між Москвою та Будапештом із новим керівництвом Угорщини будуть продовжені.

Про це він сказав у понеділок, 13 квітня, цитує "Интерфакс", пише "Європейська правда".

Пєсков заявив, що Росія ставиться "з повагою" до вибору Угорщини.

"Ми розраховуємо на те, що продовжимо наші вельми прагматичні контакти з новим керівництвом Угорщини", – сказав він.

Також речник Кремля закликав "набратися терпіння", щоб подивитися на подальші кроки нового керівництва Угорщини.

"Ми, ще раз повторюю, зацікавлені у налагодженні добрих відносин з Угорщиною, як і з усіма країнами Європи. Ми знаємо, що стосовно європейських країн поки, на жаль, про взаємність говорити не доводиться, але Росія відкрита до діалогу", – додав Пєсков.

Як відомо, за кілька годин після закриття виборчих дільниць в Угорщині у неділю, 11 квітня, прем’єр Віктор Орбан після 16 років при владі визнав поразку і привітав суперників з перемогою.

В Угорщині опрацювали близько 99% голосів, що засвідчують впевнену перемогу опозиційної "Тиси" на чолі з Петером Мадяром з конституційною більшістю.

Мадяр анонсував перезавантаження системи, сформованої за роки правління Орбана, та обіцяє, що Угорщина знову буде надійним партнером у ЄС і НАТО.