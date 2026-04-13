В Кремле назвали Венгрию "недружественной страной" после победы Мадьяра

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет поздравлять лидера венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра с победой на выборах, поскольку Венгрия является "недружественной" страной.

Об этом он сказал в интервью российским СМИ, передает "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

Песков заявил, что Россия не "отправляет поздравления недружественным странам".

"А Венгрия – недружественная страна, она поддерживает санкции против нас", – сказал представитель Кремля.

У Пескова уточнили, означает ли это, что Москва дружила исключительно с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

"Мы с ним вели диалог", – ответил он на это.

Что примечательно, перед этим заявлением Песков сказал журналистам, что Россия рассчитывает на то, что "прагматические контакты" между Москвой и Будапештом с новым руководством Венгрии будут продолжены.

Стоит напомнить, что недавно слили детали разговора Орбана с главой Кремля Владимиром Путиным, который состоялся осенью 2025 года.

В дружественных к Украине европейских столицах назвали выявленные факты координации между Будапештом и Москвой возмутительными и ставящими под угрозу европейскую безопасность.

