Орбан був готовий "стати мишкою Путіна", щоб допомогти Росії: в ЗМІ злили розмову лідерів

У телефонній розмові між прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та очільником Кремля Владіміром Путіним, яка відбулася восени, угорський прем’єр запевняв Путіна у дружбі та пропонував йому допомогу у врегулюванні війни в Україні.

Про це йдеться у стенограмі, з якою ознайомилося агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

У телефонній розмові, яка відбулася 17 жовтня, Орбан повідомив очільнику Кремля, що "готовий докласти максимум зусиль", аби допомогти Путіну, зокрема сприяти врегулюванню війни в Україні шляхом проведення саміту в Будапешті.

"Вчора наша дружба піднялася на такий високий рівень, що я можу допомогти будь-яким чином. У будь-якому питанні, де я можу бути корисним, я до ваших послуг", – сказав тоді Орбан Путіну.

Щоб підкреслити свою думку, Орбан згадав дитячу байку, яка, за його словами, популярна в Угорщині. У байці йдеться про мишу, яка звільняє лева, що потрапив у сітку, після того, як той раніше помилував життя гризуна.

Як свідчить стенограма, ця репліка викликала сміх у Путіна.

Як зазначається, більшу частину розмови вони присвятили обміну компліментами один одному, а також американському президенту Дональду Трампу.

Під час розмови Орбан зазначив, що дружба з Путіним зміцнилася з моменту її зародження у Санкт-Петербурзі у 2009 році.

"Чим більше друзів ми знаходимо, тим більше у нас можливостей протистояти нашим супротивникам", – сказав Орбан.

Тоді ж угорський прем'єр висловив жаль, що він і Путін не змогли регулярно зустрічатися особисто, як це було до пандемії COVID-19.

Ці слова агентству підтвердило обізнане з розмовою джерело.

Потім Путін висловив захоплення "незалежною та гнучкою" позицією Угорщини щодо його війни проти України.

"Для нас незрозуміло, що така зважена, поміркована позиція викликає лише заперечення", – сказав Путін.

Згідно зі стенограмою, основною метою жовтневої розмови було обговорення можливості проведення в Угорщині зустрічі між США та Росією. Тоді саміт у Будапешті не відбувся.

Варто зауважити, що деталі розмови Орбана з Путіним з’явилися на тлі ситуації зі зливом розмови угорського глави МЗС Петера Сійярто з його російським колегою Сергєєм Лавровим.

Нагадаємо, 31 березня у ЗМІ злили аудіозаписи розмови Лаврова та Сійярто, які проливають світло на їхні контакти на тлі скандалу про можливу передачу Будапештом Москві деталей закритих обговорень у ЄС.

Серед розмов, зокрема, була й така, що стосувалася лобіювання Сійярто зняття санкцій ЄС проти сестри російського олігарха Алішера Усманова – Гульбахор Ісмаїлової.

Після цього Сійярто вкотре розкритикував санкційну політику Європейського Союзу проти РФ та заявив, що "регулярно консультується і консультувався з міністрами закордонних справ багатьох інших країн, що не входять до ЄС, щодо санкційних заходів".

В Єврокомісії нагадали, що Сійярто вже отримував зауваження щодо неприпустимості розголошення інформації із засідань Ради ЄС.