Мадяр: питання вступу України в ЄС буде винесено на референдум, і це станеться не скоро

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Україна має пройти весь переговорний процес щодо вступу до Європейського Союзу, після якого його країна проведе референдум щодо цього питання.

Про це він сказав під час пресконференції у понеділок, 13 квітня, пише "Європейська правда".

Мадяр заявив, що Угорщина не підтримує прискореного вступу України в ЄС.

"Неможливо, щоб країна, яка перебуває у стані війни, була прийнята до ЄС. Такі питання не можуть розглядатися без обговорення всіх переговорних розділів", – вважає він.

Мадяр наголосив, що всі країни-кандидати мають пройти однаковий процес.

"Якщо Україна це зробить, тоді в Угорщині відбудеться референдум щодо того, чи слід ЄС її приймати. Але це точно не станеться найближчим часом", – додав він.

Також Мадяр дав зрозуміти, що не блокуватиме кредит ЄС для України на 90 млрд євро, оскільки рішення вже ухвалене, але підтвердив, що Угорщина не братиме у ньому участі.

Окрім цього, він заявив, що Угорщина буде продовжувати купувати російську нафту, але водночас буде прагнути диверсифікувати закупівлю енергоносіїв.