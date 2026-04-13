Мадьяр: вопрос вступления Украины в ЕС будет вынесен на референдум, и это произойдет не скоро
Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Украина должна пройти весь переговорный процесс по вступлению в Европейский Союз, после которого его страна проведет референдум по этому вопросу.
Об этом он сказал во время пресс-конференции в понедельник, 13 апреля, пишет "Европейская правда".
Мадьяр заявил, что Венгрия не поддерживает ускоренного вступления Украины в ЕС.
"Невозможно, чтобы страна, которая находится в состоянии войны, была принята в ЕС. Такие вопросы не могут рассматриваться без обсуждения всех переговорных разделов", – считает он.
Мадьяр подчеркнул, что все страны-кандидаты должны пройти одинаковый процесс.
"Если Украина это сделает, тогда в Венгрии состоится референдум о том, следует ли ЕС ее принимать. Но это точно не произойдет в ближайшее время", – добавил он.
Также Мадьяр дал понять, что не будет блокировать кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро, поскольку решение уже принято, но подтвердил, что Венгрия не будет в нем участвовать.
Кроме этого, он заявил, что Венгрия будет продолжать покупать российскую нефть, но одновременно будет стремиться диверсифицировать закупки энергоносителей.