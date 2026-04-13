Кошта 14-15 квітня обговорить ситуацію в Ірані з країнами Перської затоки

Президент Європейської ради Антоніу Кошта 14-15 квітня відвідає три країни Перської затоки – Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію та Катар, – щоб обговорити з їхніми лідерами останні події в Ірані.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили у пресслужбі Європейської ради.

"Антоніу Кошта вирушить до регіону Перської затоки, щоб зустрітися з лідерами Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії та Катару з 14 по 15 квітня. Вони обговорять останні події в Ірані та в ширшому регіоні та обміняються думками щодо шляхів забезпечення довгострокової регіональної та глобальної безпеки", – повідомили в Європейській раді.

Планується, що Кошта заявить про солідарність ЄС з країнами регіону Перської затоки та "підтвердить зобов'язання ЄС сприяти деескалації та підтримувати дипломатичні зусилля".

ЄС виходить з позиції, що "стійкий мир може бути досягнутий лише шляхом переговорів та дипломатії, насамперед під керівництвом тих, хто перебуває в регіоні", додали у пресслужбі.

14 квітня Кошта зустрінеться з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів шейхом Мохамедом бін Заїдом Аль-Нагаяном в Абу-Дабі та спадкоємним принцом і прем'єр-міністром Саудівської Аравії Мохаммедом бін-Салманом у Джидді.

15 квітня він зустрінеться з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль-Тані в Досі.

Саме в Катарі відбудеться фінальна пресконференція Антоніу Кошти за результатом візиту до Перської затоки, яка запланована орієнтовно на 11:00 ранку за київським часом.

Як повідомляла "Європейська правда", з початку війни з Іраном Євросоюз втратив 22 млрд євро на імпорті викопного палива.

Єврокомісія вже готує системні заходи проти енергокризи, які будуть винесені на обговорення лідерами ЄС 23-24 квітня.

Як повідомляла "Європейська правда", у Європі вже попереджають про дефіцит авіапального, якщо Ормузька протока буде заблокованою.

Тим часом 12 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що США блокуватимуть Ормузьку протоку.