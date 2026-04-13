Кошта 14-15 апреля обсудит ситуацию в Иране со странами Персидского залива

Президент Европейского совета Антониу Кошта 14-15 апреля посетит три страны Персидского залива – Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Катар, – чтобы обсудить с их лидерами последние события в Иране.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили в пресс-службе Европейского совета.

"Антониу Кошта отправится в регион Персидского залива, чтобы встретиться с лидерами Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Катара с 14 по 15 апреля. Они обсудят последние события в Иране и в более широком регионе и обменяются мнениями относительно путей обеспечения долгосрочной региональной и глобальной безопасности", – сообщили в Европейском совете.

Планируется, что Кошта заявит о солидарности ЕС со странами региона Персидского залива и "подтвердит обязательства ЕС способствовать деэскалации и поддерживать дипломатические усилия".

ЕС исходит из позиции, что "устойчивый мир может быть достигнут только путем переговоров и дипломатии, прежде всего под руководством тех, кто находится в регионе", добавили в пресс-службе.

14 апреля Кошта встретится с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мохаммедом бин Заидом Аль-Нахайяном в Абу-Даби и наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мохаммедом бин-Салманом в Джидде.

15 апреля он встретится с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль-Тани в Дохе.

Именно в Катаре состоится финальная пресс-конференция Антониу Кошты по результатам визита в Персидский залив, которая запланирована ориентировочно на 11:00 утра по киевскому времени.

Как сообщала "Европейская правда", с начала войны с Ираном Евросоюз потерял 22 млрд евро на импорте ископаемого топлива.

Еврокомиссия уже готовит системные меры против энергокризиса, которые будут вынесены на обсуждение лидерами ЕС 23-24 апреля.

Как сообщала "Европейская правда", в Европе уже предупреждают о дефиците авиатоплива, если Ормузский пролив будет заблокирован.

Между тем 12 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что США будут блокировать Ормузский пролив.