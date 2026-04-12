Трамп заявив, що США блокуватимуть Ормузьку протоку

Американський президент Дональд Трамп заявив сьогодні, що ВМС США почнуть блокувати судна в Ормузькій протоці та затримуватимуть кожне судно, яке сплатило мито Ірану, після того як мирні переговори США з цією країною зазнали краху.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

"З цього моменту ВМС США, найкращі у світі, почнуть БЛОКУВАТИ будь-які судна, що намагаються увійти до Ормузької протоки або вийти з неї", – написав Трамп.

"У якийсь момент ми дійдемо до того, що "УСІМ БУДЕ ДОЗВОЛЕНО ВХОДИТИ, УСІМ БУДЕ ДОЗВОЛЕНО ВИХОДИТИ", але Іран не дозволив цього, просто сказавши: "Там десь може бути міна", про яку ніхто, крім них, не знає. ЦЕ СВІТОВЕ ВИМАГАННЯ", – додав він.

Трамп також заявив, що США не пропускатимуть жодного судна, яке сплатило мито Ірану, і почнуть знімати міни з протоки.

"Я також доручив нашому флоту виявляти та затримувати кожне судно в міжнародних водах, яке сплатило мито Ірану", – написав він.

"Ніхто, хто сплачує незаконне мито, не матиме безпечного проходу у відкритому морі. Ми також почнемо знищувати міни, які іранці заклали в протоці. Будь-який іранець, який стрілятиме по нас або по мирних суднах, буде ЛЕТІТИ В ПЕКЛО!" – заявив Трамп.

Закриття Іраном Ормузької протоки спричинило глобальні економічні потрясіння, і ключовою умовою укладення США мирної угоди з Іраном було надання ними вільного проходу через цю водну артерію.

Нагадаємо, після 21 години переговорів з Іраном у Пакистані віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що сторонам не вдалося досягти згоди.

Президент США Дональд Трамп на тлі початку перемовин заявив, що у Ірану "немає карт", та що про успіхи переговорів з Іраном буде відомо за 24 години.

Раніше у Трампа заявили, що його червоні лінії у вимогах до Ірану не змінилися.