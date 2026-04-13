"Мы не можем изменить географию": Мадьяр рассказал, какими он видит отношения с РФ

Лидер венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр после победы на парламентских выборах рассказал о своем видении отношений с Россией и ее правителем Владимиром Путиным.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в ходе пресс-конференции 13 апреля.

Мадьяр выразил радость по поводу того, что Кремль заявил об уважении к результатам венгерских выборов. К тому же Мадьяр указал, что хотел бы построить прагматичные отношения с Россией.

В этом контексте он упомянул о зависимости Венгрии от российских энергоносителей, хотя и пообещал, что "Тиса" сделает все возможное для диверсификации поставок.

"Давайте не забывать, что географию мы изменить не можем. Мы до сих пор зависим от поставок российских энергоресурсов... Но мы пересмотрим все контракты", – сказал он.

Кроме того, Мадьяр высказался относительно своих потенциальных контактов с хозяином Кремля.

"Если Владимир Путин позвонит мне, я подойду к телефону, но первым я ему звонить не буду. Но если мы все же поговорим, я попросил бы его прекратить убивать, остановить войну, поскольку (эта война) не имеет смысла... Но боюсь, что он (Путин. – Ред.) не будет действовать по моему совету, однако я надеюсь, что скоро его заставят прекратить войну", – добавил он.

Также Мадьяр дал понять, что не будет блокировать кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро, поскольку решение уже принято, но подтвердил, что Венгрия не будет в нем участвовать.

Он также говорил, что Украина должна пройти весь переговорный процесс по вступлению в Европейский Союз, после которого его страна проведет референдум по этому вопросу.