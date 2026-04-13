Нова влада хоче повернути Угорщину до МКС

Лідер угорської партії "Тиса" Петер Мадяр, який переміг на парламентських виборах, заявив про намір повернути Угорщину до Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це він сказав під час пресконференції для іноземних ЗМІ 13 квітня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Мадяр зазначив, що ініційований урядом Віктора Орбана вихід Угорщини з МКС скасувати не можна.

Водночас він додав, що його кабінет ініціюватиме повторне прийняття Угорщини до складу Суду.

Щодо майбутніх відносин з Ізраїлем Мадяр розповів, що ці відносини є особливими, єврейська громада в Угорщині сильна, а до антисемітизму буде нульова толерантність.

Він пообіцяв вибудувати прагматичні відносини з Ізраїлем.

Угорщина оголосила про наміри вийти з МКС на початку квітня 2025 року під час візиту ізраїльського прем’єра Біньяміна Нетаньягу, щодо якого Суд видав ордер на арешт.

Віктор Орбан пояснював рішення вийти з Міжнародного кримінального суду "політизацією" установи.

У відповідь на це керівний орган МКС заявив, що рішення Угорщини вийти зі складу Суду викликає "стурбованість". У травні парламент Угорщини проголосував за вихід країни з МКС.