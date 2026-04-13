Новая власть хочет вернуть Венгрию в МУС

Лидер венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр, который победил на парламентских выборах, заявил о намерении вернуть Венгрию в Международный уголовный суд (МУС).

Об этом он сказал во время пресс-конференции для иностранных СМИ 13 апреля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Мадьяр отметил, что инициированный правительством Виктора Орбана выход Венгрии из МУС отменить нельзя.

В то же время он добавил, что его кабинет будет инициировать повторное присоединение Венгрии к Суду.

По поводу будущих отношений с Израилем Мадьяр рассказал, что эти отношения являются особыми, еврейская община в Венгрии сильная, а к антисемитизму будет нулевая толерантность.

Он пообещал выстроить прагматичные отношения с Израилем.

Венгрия объявила о намерениях выйти из МУС в начале апреля 2025 года во время визита израильского премьера Биньямина Нетаньяху, в отношении которого Суд выдал ордер на арест.

Виктор Орбан объяснял решение выйти из Международного уголовного суда "политизацией" учреждения.

В ответ на это руководящий орган МУС заявил, что решение Венгрии выйти из состава Суда вызывает "обеспокоенность".

В мае парламент Венгрии проголосовал за выход страны из МУС.