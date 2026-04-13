"Двері не зачинені": три країни намагаються відновити переговори між США та Іраном

Представники Пакистану, Єгипту і Туреччини продовжать переговори зі США та Іраном, прагнучи усунути залишені розбіжності та досягти угоди про припинення війни.

Про це порталу Axios стало відомо від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Усі сторони, як і раніше, вважають, що досягнення угоди можливе. Посередники сподіваються, що усунення розбіжностей дозволить провести ще один раунд переговорів до закінчення терміну перемир’я 21 квітня.

За словами співрозмовників порталу, американський президент Дональд Трамп розглядає можливість відновлення ударів, якщо морська блокада США Ормузької протоки не змусить Іран змінити курс.

До числа цілей можуть увійти об'єкти інфраструктури, які він погрожував атакувати до оголошення перемир'я.

Посадовець розповів, що блокада, як і рішення США піти з переговорів у Пакистані, є частиною поточного переговорного процесу.

"Ми не перебуваємо в повному глухому куті. Двері ще не зачинені. Обидві сторони ведуть торги. Це справжній базар", – зазначило джерело.

Один з американських посадовців погодився з цим, додавши, що угода може бути досягнута, якщо Іран проявить більше гнучкості та визнає, що пропозиція Ісламабада – найкраща з того, що він може отримати.

За словами американських офіційних осіб та регіональних джерел, основні розбіжності під час 21-годинних переговорів між США та Іраном у Пакистані стосувалися ядерної проблеми.

Одна з розбіжностей стосувалася вимог США про те, щоб Іран заморозив збагачення урану і відмовився від своїх запасів високозбагаченого урану.

Інша розбіжність стосувалася суми заморожених коштів, які Іран хоче, щоб США розблокували в обмін на його поступки щодо ядерної програми, повідомили джерела.

Незважаючи на песимістичне завершення переговорів в Ісламабаді, віцепрезидент США Джей Ді Венс, який очолював американську делегацію, залишив двері відкритими і сподівається, що Іран повернеться за стіл переговорів.

"Віцепрезидент сподівається, що найближчими днями вони обміркують отриману пропозицію і визнають, що угода відповідає інтересам обох сторін", – сказав американський посадовець.

Нагадаємо, після 21 години переговорів з Іраном у Пакистані віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що сторонам не вдалося досягти згоди.

13 квітня стало відомо, що Сполучені Штати з 15:00 за київським часом почнуть морську блокаду портів Ірану після того, як спроба перемовин за посередництва Пакистану завершилась без задовільних результатів.