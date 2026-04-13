"Двери не закрыты": три страны пытаются возобновить переговоры между США и Ираном

Представители Пакистана, Египта и Турции продолжат переговоры с США и Ираном, стремясь устранить оставшиеся разногласия и достичь соглашения о прекращении войны.

Об этом порталу Axios стало известно от источников, сообщает "Европейская правда".

Все стороны по-прежнему считают, что достижение соглашения возможно. Посредники надеются, что устранение разногласий позволит провести еще один раунд переговоров до окончания срока перемирия 21 апреля.

По словам собеседников портала, американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления ударов, если морская блокада США Ормузского пролива не заставит Иран изменить курс.

В число целей могут войти объекты инфраструктуры, которые он угрожал атаковать до объявления перемирия.

Чиновник рассказал, что блокада, как и решение США уйти с переговоров в Пакистане, является частью текущего переговорного процесса.

"Мы не находимся в полном тупике. Двери еще не закрыты. Обе стороны ведут торги. Это настоящий базар", – отметил источник.

Один из американских чиновников согласился с этим, добавив, что соглашение может быть достигнуто, если Иран проявит больше гибкости и признает, что предложение Исламабада – лучшее из того, что он может получить.

По словам американских официальных лиц и региональных источников, основные разногласия во время 21-часовых переговоров между США и Ираном в Пакистане касались ядерной проблемы.

Одно из разногласий касалось требований США о том, чтобы Иран заморозил обогащение урана и отказался от своих запасов высокообогащенного урана.

Другое разногласие касалось суммы замороженных средств, которые Иран хочет, чтобы США разблокировали в обмен на его уступки по ядерной программе, сообщили источники.

Несмотря на пессимистическое завершение переговоров в Исламабаде, вице-президент США Джей Ди Вэнс, который возглавлял американскую делегацию, оставил двери открытыми и надеется, что Иран вернется за стол переговоров.

"Вице-президент надеется, что в ближайшие дни они обдумают полученное предложение и признают, что соглашение отвечает интересам обеих сторон", – сказал американский чиновник.

Напомним, после 21 часа переговоров с Ираном в Пакистане вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что сторонам не удалось достичь согласия.

13 апреля стало известно, что Соединенные Штаты с 15:00 по киевскому времени начнут морскую блокаду портов Ирана после того, как попытка переговоров при посредничестве Пакистана завершилась без удовлетворительных результатов.