У парламенті Нідерландів скасують усі заходи через страйк державних службовців

Усі дебати та заходи в Палаті представників (нижня палата парламенту Нідерландів) у вівторок скасовано через страйк державних службовців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Спікер нижньої палати Том ван Кампен вважає, що внаслідок страйку не вистачить персоналу для забезпечення її роботи.

Тому 14 квітня не відбудуться "година запитань" та голосування, які проводяться щовівторка. Цього тижня "година запитань" скасовується повністю, а голосування переносяться на середу.

Шукають нову дату для дебатів щодо антисемітизму, які мали відбутися у вівторок ввечері. Крім того, залишається незрозумілим, що станеться із запланованими засіданнями комітетів.

Ван Кампен зазначає, що страйк державних службовців є їхнім демократичним правом. Він не вважає, що одноденний страйк зашкодить демократичному процесу роботи Палати, і наголошує, що порядок денний було ретельно продумано з огляду на це.

Наразі страйк не має наслідків для Сенату, повідомив його речник. Завтра там заплановано другу частину дебатів щодо законів про надання притулку.

Державні службовці страйкують через те, що переговори щодо колективного трудового договору зайшли в глухий кут. Вони особливо незадоволені так званою "нульовою лінією", що означає, що цього року вони не отримають підвищення зарплати. Цей захід економії був запроваджений попереднім урядом Діка Схоофа. За даними профспілок, це особливо сильно вдарило по державних службовцях, які працюють у виконавчих органах.

Раніше вже відбувалися менші страйки державних службовців. На той час наслідки були обмеженими.

Нагадаємо, у понеділок, 13 квітня, у Німеччині було скасовано чимало рейсів Lufthansa через черговий страйк пілотів.

Це вже четвертий трудовий конфлікт у Lufthansa цього року. Зовсім недавно страйки бортпровідників призвели до численних скасувань рейсів у найбільшій авіакомпанії Німеччини.