У Німеччині пілоти Lufthansa розпочали 48-годинний страйк

У понеділок, 13 квітня, у Німеччині було скасовано чимало рейсів Lufthansa через черговий страйк пілотів.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Профспілка "Vereinigung Cockpit" (VC) оголосила про припинення роботи пілотів Lufthansa та кількох її дочірніх компаній до вівторка, 14 квітня.

Страйк пілотів основної авіакомпанії Deutsche Lufthansa, Lufthansa Cargo та Cityline розпочався незабаром після півночі і, за планом, має закінчитися незадовго до півночі цього вівторка.

Хоча 48-годинний страйк переважно впливає на хаби у Франкфурті-на-Майні та Мюнхені, наслідки відчуваються також у менших аеропортах.

Профспілка пілотів VC очікує, що по всій країні щодня скасовуватимуться сотні рейсів.

Ця зупинка роботи пов’язана з суперечками під час колективних переговорів щодо пенсійного плану компанії та компенсацій у регіональній дочірній компанії Cityline. Суперечка щодо пенсійного плану компанії загострилася вже втретє цього року.

Це вже четвертий трудовий конфлікт у Lufthansa цього року. Зовсім недавно страйки бортпровідників призвели до численних скасувань рейсів у найбільшій авіакомпанії Німеччини.

У лютому страйк пілотів німецької авіакомпанії Lufthansa призвів до скасування сотень рейсів перед Мюнхенською безпековою конференцією.

А 18 березня в аеропорту Берліна скасували 445 рейсів через страйк профспілки Ver.di.