В парламенте Нидерландов отменят все мероприятия из-за забастовки госслужащих

Все дебаты и мероприятия в Палате представителей (нижняя палата парламента Нидерландов) во вторник отменены из-за забастовки государственных служащих.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Спикер нижней палаты Том ван Кампен считает, что в результате забастовки не хватит персонала для обеспечения ее работы.

Поэтому 14 апреля не состоятся "час вопросов" и голосования, которые проводятся каждый вторник. На этой неделе "час вопросов" отменяется полностью, а голосования переносятся на среду.

Для дебатов по антисемитизму, которые должны были состояться во вторник вечером, ищут новую дату. Кроме того, остается непонятным, что произойдет с запланированными заседаниями комитетов.

Ван Кампен отмечает, что забастовка государственных служащих является их демократическим правом. Он не считает, что однодневная забастовка повредит демократическому процессу работы Палаты, и отмечает, что повестка дня была тщательно продумана с учетом этого.

Пока забастовка не имеет последствий для Сената, сообщил его представитель. Завтра там запланирована вторая часть дебатов по законам о предоставлении убежища.

Государственные служащие бастуют из-за того, что переговоры по коллективному трудовому договору зашли в тупик. Они особенно недовольны так называемой "нулевой линией", что означает, что в этом году они не получат повышения зарплаты. Эта мера экономии была введена предыдущим правительством Дика Схоофа. По данным профсоюзов, это особенно сильно ударило по государственным служащим, работающим в исполнительных органах.

Ранее уже происходили меньшие забастовки государственных служащих. В то время последствия были ограниченными.

Напомним, в понедельник, 13 апреля, в Германии было отменено немало рейсов Lufthansa из-за очередной забастовки пилотов.

Это уже четвертый трудовой конфликт в Lufthansa в этом году. Совсем недавно забастовки бортпроводников привели к многочисленным отменам рейсов в крупнейшей авиакомпании Германии.