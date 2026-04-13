Литва просуватиме в ЄС відмову від переходу на літній і зимовий час

Міністр транспорту та зв’язку Литви Юрас Тамінскас звернувся до міністрів країн Балтійського регіону, закликавши до скоординованих зусиль з метою скасування сезонного переведення годинників у Європейському Союзі.

За його словами, настав час ухвалити рішення, які покладуть край практиці переведення годинників двічі на рік.

"Ми не можемо бути пасивними спостерігачами ситуації, яка вже кілька десятиліть є справжнім головним болем для мешканців. Тому я беру на себе ініціативу щодо припинення сезонного переведення годинників і об’єднання країн Балтійського регіону навколо спільної мети. Наступного року Литва головуватиме в Раді Європейського Союзу – тож це нагода вжити реальних заходів і припинити переведення годинників", – заявив Тамінскас.

Він планує обговорити це питання під час зустрічей із міністрами інших держав-членів Європейського Союзу найближчим часом.

Європейська комісія розпочала дослідження з метою оцінки впливу сезонного переведення годинників, його організатори представили можливі сценарії країнам-членам, а його результати очікуються влітку.

Міністерство транспорту та зв'язку Литовської Республіки бере участь в обговоренні цього питання в Раді Європейського Союзу.

Нещодавно в Єврокомісії нагадали, що питання про можливу відмову від переведення годинників на зимовий чи літній час залежить від держав-членів.

