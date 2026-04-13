Литва будет продвигать в ЕС отказ от перехода на летнее и зимнее время

Министр транспорта и связи Литвы Юрас Таминскас обратился к министрам стран Балтийского региона, призвав к скоординированным усилиям с целью отмены сезонного перевода часов в Европейском Союзе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

По его словам, настало время принять решения, которые положат конец практике перевода часов дважды в год.

"Мы не можем быть пассивными наблюдателями ситуации, которая уже несколько десятилетий является настоящей головной болью для жителей. Поэтому я беру на себя инициативу по прекращению сезонного перевода часов и объединению стран Балтийского региона вокруг общей цели. В следующем году Литва будет председательствовать в Совете Европейского Союза – так что это возможность принять реальные меры и прекратить перевод часов", – заявил Таминскас.

Он планирует обсудить этот вопрос во время встреч с министрами других государств-членов Европейского Союза в ближайшее время.

Европейская комиссия начала исследование с целью оценки влияния сезонного перевода часов, его организаторы представили возможные сценарии странам-членам, а его результаты ожидаются летом.

Министерство транспорта и связи Литовской Республики участвует в обсуждении этого вопроса в Совете Европейского Союза.

Недавно в Еврокомиссии напомнили, что вопрос о возможном отказе от перевода часов на зимнее или летнее время зависит от государств-членов.

