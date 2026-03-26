У Єврокомісії прокоментували можливість скасування переведення годинників на літній час

У Єврокомісії нагадали, що питання про можливу відмову від переведення годинників на зимовий чи літній час залежить від держав-членів.

Про це заявила представниця Єврокомісії Ана-Кайса Ітконен, передає "Європейська правда".

Вона нагадала про переведення стрілок годинників на літній час вже найближчої неділі.

"Ми переводимо стрілки годинників найближчого вікенду. Ми зробили державам-членам пропозицію з цього питання у 2018 році. На нашу думку, саме держави члени мають вирішити, чи хочуть вони зберегти зимовий чи літній час на постійній основі. Домовленості з того часу досі немає", – нагадала Ітконен.

На її думку, досі можна знайти скоординоване рішення з цього приводу: "Ми підтримуємо держави-члени на цьому шляху".

Вона розповіла про роботу над дослідженням щодо переведення годинників і це дослідження буде готове до кінця року.

"Але м'яч на боці держав-членів і ми чекаємо на певну позицію та готові допомогти у цьому важливому питанні", – заявила представниця Єврокомісії.

Нагадаємо, у 2025 році ЗМІ повідомили про нібито наміри Єврокомісії відмовитися від ідеї скасувати переведення годинників на літній та зимовий час. Але тоді в Єврокомісії заперечили це.

Тоді ж стало відомо, що питання про скасування літнього часу може підняти Литва – під час свого головування в Раді Європейського Союзу в 2027 році.

