Член Конгресу США складе мандат через звинувачення у сексуальних проступках

Демократ з Палати представників США Ерік Сволвелл оголосив, що планує скласти мандат на тлі розголосу щодо його суперечливих вчинків сексуального характеру.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

У понеділок Сволвелл заявив, що збирається скласти мандат у зв’язку зі скандалом довкола його суперечливих вчинків сексуального характеру. Перед тим у Палаті представників анонсували етичне розслідування з цього приводу.

"Виганяти будь-кого з Конгресу без належних процесуальних дій, через кілька днів після зроблених звинувачень – це неправильно. Але також неправильно стосовно людей з мого округу, яких я представляю, щоб моя увага зараз була спрямованана на мої депутатські обов’язки. Відтак я планую скласти мандат у Конгресі", – оголосив Сволвелл, не уточнюючи, коли це відбудеться.

У зв’язку зі скандалом йому вже довелося відмовитись від намірів висуватися на губернатора Каліфорнії.

Минулого тижня стала публічною історія від колишньої співробітниці Сволвелла про те, що після вечора з алкоголем він мав з нею сексуальний зв’язок, хоча у тому стані вона не могла дати на це усвідомленої згоди. Після того ще три жінки розповіли про інші неоднозначні випадки, зокрема про те, Сволвелл надсилав недоречні оголені фото і графічні повідомлення.

Сволвелл зі свого боку заперечує, що те, що відбулося між ним і екс-співробітницею, межує зі зґвалтуванням, але водночас визнав, що має нести відповідальність за помилки з минулого.

Окремі вибори для заповнення мандату, який звільниться у зв’язку з достроковою відставкою Сволвелла, можуть відбутися влітку.

