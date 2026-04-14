Член Конгресса США сложит мандат из-за обвинений в сексуальных проступках

Демократ из Палаты представителей США Эрик Сволвелл объявил, что планирует сложить мандат на фоне скандала относительно его противоречивых поступков сексуального характера.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

В понедельник Сволвелл заявил, что собирается сложить мандат в связи со скандалом вокруг его противоречивых поступков сексуального характера. Перед тем в Палате представителей анонсировали этическое расследование по этому поводу.

"Выгонять кого-либо из Конгресса без надлежащих процессуальных действий, через несколько дней после сделанных обвинений – это неправильно. Но также неправильно в отношении людей из моего округа, которых я представляю, чтобы мое внимание сейчас было направлено не на мои депутатские обязанности. Поэтому я планирую сложить мандат в Конгрессе", – объявил Сволвелл, не уточняя, когда это произойдет.

В связи со скандалом ему уже пришлось отказаться от намерений выдвигаться на губернатора Калифорнии.

На прошлой неделе стала публичной история от бывшей сотрудницы Сволвелла о том, что после вечера с алкоголем он имел с ней сексуальную связь, хотя она тогда не могла дать на это осознанного согласия. После того еще три женщины рассказали о других неоднозначных случаях, в частности о том, что Сволвелл присылал неуместные обнаженные фото и графические сообщения.

Сволвелл со своей стороны отрицает, что то, что произошло между ним и экс-сотрудницей, граничит с изнасилованием, но в то же время признал, что должен нести ответственность за ошибки из прошлого.

Отдельные выборы для заполнения мандата, который освободится в связи с досрочной отставкой Сволвелла, могут состояться летом.

На прошлой неделе первая леди США Мелания Трамп неожиданно вышла с заявлением по делу покойного миллиардера Эпштейна, отрицая любые связи с ним.

Напомним, факты из дела Эпштейна и продолжающийся суд над сыном по обвинению в домашнем насилии и изнасилованием стал серьезной имиджевой проблемой для кронпринцессы Норвегии Метте-Марит и всей королевской семьи.