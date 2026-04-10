Меланія Трамп неочікувано виступила із заявою щодо справи Епштейна

Перша леді США Меланія Трамп виступила із неочікуваною заявою, у якій заперечила будь-які зв’язки з покійним засудженим за сексуальні злочини американським фінансистом Джеффрі Епштейном.

Про це пише BBC, передає "Європейська правда".

У несподіваній заяві, зробленій у четвер, 9 квітня, перша леді США закликала провести слухання в Конгресі для жертв сексуальної експлуатації, пов’язаних з Епштейном.

Вона також спростувала чутки про те, що саме Епштейн познайомив її з Дональдом Трампом, назвавши їх "підлими спробами зганьбити мою репутацію".

Як зазначається, з її офісу не надходило попередніх сигналів про те, що вона зробить заяву щодо Епштейна, і Білий дім не повідомляв про цю тему раніше, коли її виступ був включений до щоденного розкладу.

Вона сказала, що не була жертвою Епштейна, з яким у неї лише коротко "перетнулися шляхи" у 2000 році.

"Я ніколи не знала про зловживання Епштейна щодо своїх жертв. Я ніколи не була до цього причетна в жодному статусі. Я не була учасницею", – акцентувала Трамп.

Також вона заперечила, що знала Гіслайн Максвелл, ув’язнену спільницю фінансиста. Вона згадала електронний лист 2002 року між нею та Максвелл, оприлюднений у файлах Епштейна, назвавши його не більше ніж "випадковим листуванням" та "ввічливою відповіддю".

Також Трамп закликала законодавців "надати жертвам можливість свідчити під присягою перед Конгресом із силою присяжного свідчення".

"Кожна жінка повинна мати можливість розповісти свою історію публічно, якщо вона цього бажає, а потім її свідчення має бути назавжди занесено до протоколу Конгресу. Тоді, і тільки тоді, ми дізнаємося правду", – додала перша леді США.

Як зазначається, стосунки між першою леді та Епштейном вже призвели до судових суперечок.

Наприклад, у жовтні 2025 року видавництво HarperCollins UK заявило, що вилучить уривки з книги, які містили "неперевірені" твердження про те, що Дональд Трамп і його дружина познайомилися завдяки Епштейну. Аналогічно, видання Daily Beast вилучило статтю та попросило вибачення за неї, заявивши згодом, що вона "не відповідала стандартам".

Нагадаємо, журналісти CNN раніше дійшли висновку, що в опублікованих матеріалах справи Епштейна не вистачає близько сотні важливих документів, у тому числі інтерв’ю жінки, яка озвучувала звинувачення на адресу Трампа.

На початку березня Міністерство юстиції США опублікувало документи ФБР, які пов’язані зі звинуваченнями Трампа у сексуальному насильстві.

На початку квітня Трамп звільнив з посади генеральну прокурорку Пем Бонді. ЗМІ стверджували, що це пов’язано із його невдоволенням роботою Бонді зі справою Епштейна.