ЗМІ: кілька танкерів під санкціями США пройшли Ормузьку протоку попри блокаду

За даними сервісів відстеження морського руху, два танкери під санкціями США пройшли через Ормузьку протоку, попри анонсовану Штатами морську блокаду Ірану.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У період, відколи почала діяти оголошена Сполученими Штатами "морська блокада" проти Ірану, через Ормузьку протоку пройшов китайський танкер Rich Starry під санкціями США. Про це свідчать дані сервісів LSEG, MarineTraffic, Kpler.

Танкер і компанія-власник опинились під санкціями США за співпрацю з Іраном.

За даними LSEG, через протоку пройшов також танкер Murlikishan, що під санкціями США – він прямує завантажуватися в іракський порт. Раніше це судно помічали за перевезенням російської та іранської нафти.

Нагадаємо, спроба переговорів між Іраном та США минулими вихідними провалилася. Штати після того анонсували блокаду портів Ірану, а в Ірані погрожують, що у разі такого кроку поточні ціни на пальне ще "згадуватимуть з ностальгією".