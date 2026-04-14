ЗМІ: кілька танкерів під санкціями США пройшли Ормузьку протоку попри блокаду

Новини — Вівторок, 14 квітня 2026, 10:31 — Марія Ємець

За даними сервісів відстеження морського руху, два танкери під санкціями США пройшли через Ормузьку протоку, попри анонсовану Штатами морську блокаду Ірану. 

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда". 

У період, відколи почала діяти оголошена Сполученими Штатами "морська блокада" проти Ірану, через Ормузьку протоку пройшов китайський танкер Rich Starry під санкціями США. Про це свідчать дані сервісів LSEG, MarineTraffic, Kpler.

Танкер і компанія-власник опинились під санкціями США за співпрацю з Іраном. 

За даними LSEG, через протоку пройшов також танкер Murlikishan, що під санкціями США – він прямує завантажуватися в іракський порт. Раніше це судно помічали за перевезенням російської та іранської нафти. 

Нагадаємо, спроба переговорів між Іраном та США минулими вихідними провалилася. Штати після того анонсували блокаду портів Ірану, а в Ірані погрожують, що у разі такого кроку поточні ціни на пальне ще "згадуватимуть з ностальгією"

