Іран погрожує, що американці ще "ностальгуватимуть за пальним по 4 долари"

У Тегерані пригрозили, що рішення Сполучених Штатів про блокаду іранських портів призведе до ще більшого подорожчання пального, настільки, що американці "ностальгуватимуть" за нинішніми цінами.

Як повідомляє CNN, про це заявив голова іранської делегації на перемовинах зі США, спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф.

Іранський посадовець заявив, що рішення Вашингтона про блокаду портів Ірану ще більше погіршить ціни на пальне, зокрема й для американців.

"Насолоджуйтесь поточними цінами на АЗС. Бо із так званою блокадою ви скоро будете ностальгувати за пальним по 4-5 доларів", – написав Мохаммад Багер Галібаф.

Станом на 12 квітня бензин у Штатах коштував в середньому 4,12 долара за галон (приблизно 3,8 літра), що на 93 центи дорожче, ніж рівно рік тому.

Нагадаємо, США анонсували блокаду портів Ірану з 15:00 за київським часом – після того, як спроба перемовин за посередництва Пакистану завершилась без задовільних результатів.

Цьому передував провал перемовин між США та Іраном, що тривали у Пакистані близько 21 години.

За версією Трампа, розмова зайшла у глухий кут на тому, що Іран відмовився зупинити ядерну програму. Він також заявив, що очікує повернення Тегерану за стіл переговорів та знову пригрозив, що Штати можуть "розбомбити Іран за один день".