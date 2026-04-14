СМИ: несколько танкеров под санкциями США прошли Ормузский пролив несмотря на блокаду
По данным сервисов отслеживания морского движения, два танкера под санкциями США прошли через Ормузский пролив, несмотря на анонсированную Штатами морскую блокаду Ирана.
Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".
В период, когда начала действовать объявленная Соединенными Штатами "морская блокада" против Ирана, через Ормузский пролив прошел китайский танкер Rich Starry под санкциями США. Об этом свидетельствуют данные сервисов LSEG, MarineTraffic, Kpler.
Танкер и компания-владелец оказались под санкциями США за сотрудничество с Ираном.
По данным LSEG, через пролив прошел также танкер Murlikishan, что под санкциями США – он направляется загружаться в иракский порт. Ранее это судно замечали за перевозкой российской и иранской нефти.
Напомним, попытка переговоров между Ираном и США в минувшие выходные провалилась. Штаты после того анонсировали блокаду портов Ирана, а в Иране угрожают, что в случае такого шага текущие цены на топливо еще "будут вспоминать с ностальгией".