Трамп пригрозив знищенням кораблів, які порушать блокаду іранських портів

США почали повну морську блокаду портів Ірану; американський президент Дональд Трамп заявив, що кожен корабель, який порушить її, буде знищений.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Раніше Центральне командування США оголосило, що блокада на вхід та вихід з іранських портів почнеться з 10:00 за північноамериканським східним часом.

Він акцентував, що "військово-морські сили Ірану лежать на дні моря, повністю знищені". За його словами, США не вразили "лише невелику кількість" "швидкісних ударних кораблів", оскільки не вважали їх серйозною загрозою.

"Попередження: якщо будь-який з цих кораблів наблизиться до нашої блокади, його буде негайно знищено, використовуючи ту саму систему знищення, яку ми застосовуємо проти наркоторговців на човнах у морі", – додав Трамп.

Цьому передувало оголошення президента Дональда Трампа, що американський флот почне блокаду іранських портів і не пропускатиме "судна, які платили плату Тегерану". Йдеться про данину, яку Іран збирав з окремих танкерів, які все ж пропускав через Ормузьку протоку – до 2 млн доларів із судна.

Також він заявив, що до цього будуть залучені "інші країни" – не уточнюючи, кого мав на увазі. Крім того, Трамп сказав, що Британія та інші країни НАТО нібито готові допомогти з розмінуванням Ормузької протоки.

Цьому передував провал перемовин між США та Іраном, що тривали у Пакистані близько 21 години.

За версією Трампа, розмова зайшла у глухий кут на тому, що Іран відмовився зупинити ядерну програму. Він також заявив, що очікує повернення Тегерану за стіл переговорів та знову пригрозив, що Штати можуть "розбомбити Іран за один день".