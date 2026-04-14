Румунія піднімала винищувачі через атаку РФ по українських містах над Дунаєм

Румунія в ніч проти вівторка піднімала у повітря винищувачі та приводила ППО у підвищену готовність через групу ударних безпілотників РФ, що летіли завдавати ударів по території України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Міністерства оборони Румунії від 14 квітня.

У відомстві розповіли, що в ранні години 14 квітня Росія відновила атаки безпілотниками по цілях на території України неподалік держкордону України та Румунії по річці Дунай.

"Після виявлення групи БпЛА поруч з повітряним простором Румунії (на північ від Вилкового) Національний військовий командний центр сповістив Головне управління з надзвичайних ситуацій щодо заходів оповіщення населення на півночі жудця Тулча, сповіщення RO-Alert було розіслане о 03:48", – повідомляють у заяві.

Також з авіабази у Фетешті вилетіли на патрулювання два румунських F-16, а сили ППО перевели у режим готовності.

"Порушень національного повітряного простору не зафіксовано. Повітряна тривога закінчилась о 4:45", – додали у Міноборони Румунії.

За роки повномасштабної війни російські безпілотники типу "Шахед" багаторазово падали на румунському березі Дунаю, а іноді залітали вглиб території країни.

Після перших таких випадків для прикордонних районів над Дунаєм почали оголошувати повітряну тривогу, згодом рутинною процедурою стало також підняття авіації.

В одному випадку БпЛА, схожий на "Герберу", залетів на десятки кілометрів вглиб Румунії та розбився за приватною садибою.

Також для Румунії і Болгарії стали викликом зірвані з якорів морські міни, які час від часу заносить до їхніх берегів. У Бухаресті дали зрозуміти, що покладають відповідальність за це на Росію.