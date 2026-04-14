Румыния поднимала истребители из-за атаки РФ по украинским городам над Дунаем

Румыния в ночь на вторник поднимала в воздух истребители и приводила ПВО в повышенную готовность из-за группы ударных беспилотников РФ, которые летели наносить удары по территории Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Министерства обороны Румынии от 14 апреля.

В ведомстве рассказали, что в ранние часы 14 апреля Россия возобновила атаки беспилотниками по целям на территории Украины неподалеку от госграницы Украины и Румынии по реке Дунай.

"После обнаружения группы БпЛА рядом с воздушным пространством Румынии (к северу от Вилково) Национальный военный командный центр оповестил Главное управление по чрезвычайным ситуациям о мерах оповещения населения на севере жудеца Тулча, оповещение RO-Alert было разослано в 03:48", – сообщается в заявлении.

Также с авиабазы в Фетешти вылетели на патрулирование два румынских F-16, а силы ПВО перевели в режим готовности.

"Нарушений национального воздушного пространства не зафиксировано. Воздушная тревога закончилась в 4:45", – добавили в Минобороны Румынии.

За годы полномасштабной войны российские беспилотники типа "Шахед" многократно падали на румынском берегу Дуная, а иногда залетали вглубь территории страны.

После первых таких случаев для приграничных районов над Дунаем начали объявлять воздушную тревогу, впоследствии рутинной процедурой стало также поднятие авиации.

В одном случае БпЛА, похожий на "Герберу", залетел на десятки километров вглубь Румынии и разбился за частной усадьбой.

Также для Румынии и Болгарии стали вызовом сорванные с якорей морские мины, которые время от времени заносит к их берегам. В Бухаресте дали понять, что возлагают ответственность за это на Россию.