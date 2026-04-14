Зеленський прибув до Берліна для зустрічі з Мерцом

Президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна для зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та участі в українсько-німецьких міжурядових консультаціях.

Про це журналістам повідомив речник президента Сергій Никифоров, передає "Європейська правда".

Очікується, що зустріч лідерів розпочнеться об 11:45 за Києвом. За її підсумками о 13:10 заплановано спільний преспідхід та підписання документів.

Пленарне засідання міжурядових консультацій за участю українського президента та німецького канцлера очікується о 13:55 – 15:00.

Як писала "Європейська правда", перед візитом Зеленського до Берліна представники партії "Зелені" розкритикували канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за його виправдання рішення не передавати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Раніше Мерц заявив, що він більше не бачить необхідності постачати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus з огляду на технологічний прогрес Києва на полі бою.

А наприкінці травня минулого року міністри оборони Німеччини та України підписали у Берліні угоду щодо фінансування далекобійного озброєння українського виробництва.