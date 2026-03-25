Мерц не бачить сенсу у постачанні Україні далекобійних ракет Taurus

Канцлер Німеччині Фрідріх Мерц більше не бачить необхідності постачати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus з огляду на технологічний прогрес Києва на полі бою.

Про це, як пише "Європейська правда", Мерц сказав на слуханнях у Бундестазі, передає n-tv.

Зазначимо, що перед своїм обранням на посаду канцлера політик неодноразово закликав німецький уряд передати Україні далекобійні ракети. Такі запити лунали й від Києва, але Берлін відмовився передавати ці ракети.

У виступі перед парламентом Мерц заявив, що зараз не бачить сенсу передавати українській армії Taurus, оскільки Україна сама виготовляє далекобійне озброєння. За його словами, українська зброя дальнього радіуса дії є "значно ефективнішою, ніж відносно невелика кількість крилатих ракет Taurus, які б Німеччина могла передати".

Канцлер також пояснив свої передвиборчі заклики до передачі Києву далекобійних ракет. За словами Мерца, тоді він припускав, що Бундесвер має достатньо справних одиниць Taurus, які б можна було передати українцям.

Нагадаємо, на тлі посилення російських обстрілів у січні 2026 року співголова німецької опозиційної партії "Зелені" Франциска Брантнер закликала уряд посилити протиповітряну оборону України та передати Києву далекобійні ракети Taurus.

Посадовці уряду Фрідріха Мерца ухилялися від питань про передачу далекобійних ракет Україні.

Наприкінці травня міністри оборони Німеччини та України підписали у Берліні угоду щодо фінансування далекобійного озброєння українського виробництва.