"Мерц – це новий Шольц": у Бундестазі розкритикували канцлера щодо підтримки України

Представники партії "Зелені" розкритикували канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за його виправдання рішення не передавати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Про це, як пише "Європейська правда", передає Die Welt.

Перед візитом українського президента Володимира Зеленського до Берліна політсила закликала німецький уряд збільшити військову підтримку Києва, зокрема шляхом передачі далекобійних ракет.

Постачання німецької крилатої ракети Taurus Україні "давно назріло", заявила заступниця голови парламентської групи партії "Зелені" Агнешка Брюггер.

"Фрідріх Мерц став новим Олафом Шольцом у цьому питанні зі своїми виправданнями", – розкритикувала канцлера Брюггер, маючи на увазі його попередника від Соціал-демократичної партії, який також рішуче відкидав поставки Taurus до України.

"Через політику Дональда Трампа та руйнування Росією енергетичної інфраструктури цієї зими список аргументів на користь постачання Taurus лише збільшився. Україна звертається до Німеччини не як прохач. У нинішній світовій ситуації вона, захищаючись від жорстокого російського військового терору, стала гарантом безпеки", – заявила депутатка.

Брюггер також закликала німецький уряд вчитися на українському досвіді ведення війни.

"Багато урядів Європи могли б взяти приклад з рішучості України. Нам необхідно терміново перейняти їхній досвід. Тому тим більш безвідповідальним є те, що федеральний уряд, всупереч усім обіцянкам, як і раніше, не робить усього, що міг би зробити", – додала вона.

Її критика була спрямована на слова канцлера Німеччини про те, що він більше не бачить необхідності постачати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus з огляду на технологічний прогрес Києва на полі бою.

Нагадаємо, на тлі посилення російських обстрілів у січні 2026 року співголова німецької опозиційної партії "Зелені" Франциска Брантнер закликала уряд посилити протиповітряну оборону України та передати Києву далекобійні ракети Taurus.

Як стало відомо, у вівторок, 14 квітня до Берліна прибуде президент України Володимир Зеленський, де він зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.