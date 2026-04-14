Зеленский прибыл в Берлин для встречи с Мерцем

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин для встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и участия в украинско-немецких межправительственных консультациях.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает "Европейская правда".

Ожидается, что встреча лидеров начнется в 11:45 по Киеву. По ее итогам в 13:10 запланировано совместный пресс-подход и подписание документов.

Пленарное заседание межправительственных консультаций с участием украинского президента и немецкого канцлера ожидается в 13:55 – 15:00.

Как писала "Европейская правда", перед визитом Зеленского в Берлин представители партии "Зеленые" раскритиковали канцлера Германии Фридриха Мерца за его оправдание решения не передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Ранее Мерц заявил, что он больше не видит необходимости поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, учитывая технологический прогресс Киева на поле боя.

А в конце мая прошлого года министры обороны Германии и Украины подписали в Берлине соглашение о финансировании дальнобойного вооружения украинского производства.