У Туреччині сталася стрілянина у технікумі, постраждали 16 людей
У невеликому місті на півдні Туреччини колишній студент влаштував стрілянину у технікумі та у підсумку застрелився, від його дій постраждали 16 осіб.
Про це повідомляє Hurriyet, пише "Європейська правда".
Інцидент стався вранці 14 квітня у професійно-технічному закладі міста Шанлиурфа, що на півдні Туреччини неподалік кордону з Сирією.
З того, що відомо на цей час, 19-річний нападник – колишній студент технікуму – прийшов туди з вогнепальною зброєю і почав хаотично стріляти навколо себе.
На місце відправили численні команди медиків і правоохоронців. Нападник застрелився під час спроби затримання.
Місцевий губернатор повідомив про 16 постраждалих, серед яких і студенти, і викладачі.
Обставини події продовжують розслідувати.
