У Туреччині сталася стрілянина у технікумі, постраждали 16 людей

Новини — Вівторок, 14 квітня 2026, 12:01 — Марія Ємець

У невеликому місті на півдні Туреччини колишній студент влаштував стрілянину у технікумі та у підсумку застрелився, від його дій постраждали 16 осіб.

Про це повідомляє Hurriyet, пише "Європейська правда".

Інцидент стався вранці 14 квітня у професійно-технічному закладі міста Шанлиурфа, що на півдні Туреччини неподалік кордону з Сирією. 

З того, що відомо на цей час, 19-річний нападник – колишній студент технікуму – прийшов туди з вогнепальною зброєю і почав хаотично стріляти навколо себе. 

На місце відправили численні команди медиків і правоохоронців. Нападник застрелився під час спроби затримання. 

Місцевий губернатор повідомив про 16 постраждалих, серед яких і студенти, і викладачі. 

Обставини події продовжують розслідувати.

У лютому внаслідок стрілянини у словацькій школі постраждали двоє людей. 

У Польщі у березні невідомий стріляв з пневматики по будівлі школи у Варшаві, згодом повідомили про затримання підозрюваного.  

