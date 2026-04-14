У Туреччині сталася стрілянина у технікумі, постраждали 16 людей

У невеликому місті на півдні Туреччини колишній студент влаштував стрілянину у технікумі та у підсумку застрелився, від його дій постраждали 16 осіб.

Про це повідомляє Hurriyet, пише "Європейська правда".

Інцидент стався вранці 14 квітня у професійно-технічному закладі міста Шанлиурфа, що на півдні Туреччини неподалік кордону з Сирією.

З того, що відомо на цей час, 19-річний нападник – колишній студент технікуму – прийшов туди з вогнепальною зброєю і почав хаотично стріляти навколо себе.

На місце відправили численні команди медиків і правоохоронців. Нападник застрелився під час спроби затримання.

Місцевий губернатор повідомив про 16 постраждалих, серед яких і студенти, і викладачі.

Обставини події продовжують розслідувати.

У лютому внаслідок стрілянини у словацькій школі постраждали двоє людей.

У Польщі у березні невідомий стріляв з пневматики по будівлі школи у Варшаві, згодом повідомили про затримання підозрюваного.