У школі в Словаччині сталася стрілянина: двоє учнів зазнали поранень

В Об’єднаній школі Святого Йосипа, що в словацькому місті Нове Место-над-Вагом, стався інцидент зі стріляниною, через який заняття було перервано.

Про це пише Aktuality, передає "Європейська правда".

Міністр освіти Томаш Друкер повідомив, що учень шостого класу поранив двох своїх однокласників з пневматичної зброї, але не серйозно – їм надали медичну допомогу.

У словацькій поліції підтвердили, що поранення не є серйозними.

"На основі встановлених на цю мить фактів, один з учнів вистрілив з пневматичної зброї у своїх однокласників, і двом учням надали допомогу на місці. На щастя, життю учнів нічого не загрожує", – заявили правоохоронці.

Наразі триває розслідування обставин події. Слідчі з’ясовують, чи був інцидент навмисним та за яких умов учень отримав пневматичну зброю.

