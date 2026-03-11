Укр Рус Eng

Польська поліція затримала підозрюваного у стрільбі по школі у центрі Варшави

Новини — Середа, 11 березня 2026, 20:46 — Христина Бондарєва

Поліцейські у Польщі затримали чоловіка, якого підозрюють у стрільбі з пневматичної зброї по будівлі школи в центрі Варшави.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву поліції.

Чоловіка заарештували у квартирі на вулиці Гагаріна в районі Мокотув. Під час обшуку в його квартирі правоохоронці знайшли та вилучили пневматичну зброю та металеві кулі, що використовувалися як боєприпаси.

43-річний чоловік зараз перебуває під слідством поліції. Буде проведено подальше розслідування.

Інцидент стався близько 10:00 11 березня. Поліція виявила на вікнах і фасаді школи сліди, які вказували на те, що хтось міг зробити кілька пострілів у бік входу.

Нагадаємо, торік проти 17-річного угорця відкрили справу через "жарт" про стрілянину в школі.



