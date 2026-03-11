Польська поліція затримала підозрюваного у стрільбі по школі у центрі Варшави

Поліцейські у Польщі затримали чоловіка, якого підозрюють у стрільбі з пневматичної зброї по будівлі школи в центрі Варшави.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву поліції.

Чоловіка заарештували у квартирі на вулиці Гагаріна в районі Мокотув. Під час обшуку в його квартирі правоохоронці знайшли та вилучили пневматичну зброю та металеві кулі, що використовувалися як боєприпаси.

43-latek zatrzymany w związku z ostrzelaniem budynku z broni pneumatycznej



Policjanci ze Śródmieścia, we współpracy z funkcjonariuszami Komendy Stołecznej Policji, zatrzymali 43-letniego obywatela Polski podejrzewanego o ostrzelanie dzisiaj rano przy ulicy Marszałkowskiej… pic.twitter.com/yZ61P3nPt8 – Policja Śródmieście (@Policja_Srodm) March 11, 2026

43-річний чоловік зараз перебуває під слідством поліції. Буде проведено подальше розслідування.

Інцидент стався близько 10:00 11 березня. Поліція виявила на вікнах і фасаді школи сліди, які вказували на те, що хтось міг зробити кілька пострілів у бік входу.

Нагадаємо, торік проти 17-річного угорця відкрили справу через "жарт" про стрілянину в школі.





