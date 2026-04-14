В Турции произошла стрельба в техникуме, пострадали 16 человек
В небольшом городе на юге Турции бывший студент устроил стрельбу в техникуме и в итоге застрелился, от его действий пострадали 16 человек.
Об этом сообщает Hurriyet, пишет "Европейская правда".
Инцидент произошел утром 14 апреля в профессионально-техническом заведении города Шанлыурфа, что на юге Турции недалеко от границы с Сирией.
Из того, что известно в настоящее время, 19-летний нападавший – бывший студент техникума – пришел туда с огнестрельным оружием и начал хаотично стрелять вокруг себя.
На место отправили многочисленные команды медиков и правоохранителей. Нападавший застрелился при попытке задержания.
Местный губернатор сообщил о 16 пострадавших, среди которых и студенты, и преподаватели.
Обстоятельства происшествия продолжают расследовать.
