Прем’єр Нідерландів розповів про свою зустріч з Трампом: говорили і про Україну

Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, лідери обговорили війни на Близькому Сході та в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", глава уряду Нідерландів повідомив на платформі X.

Єттен був запрошений на вечерю з Трампом, на якій також були присутні король Нідерландів Віллем-Олександр та королева Максима. Королівська пара перебуває у США з триденним робочим візитом.

За словами прем'єр-міністра, розмова була зосереджена на торговельних відносинах та співпраці у сфері безпеки між США та Нідерландами, зокрема в рамках НАТО.

Трамп та Єттен також обговорили останні події в Ірані та навколо нього. Нідерландський прем’єр зауважив про важливість роботи над стійким вирішенням і недопущення подальшої ескалації ситуації. Ще однією ключовою темою обговорення також була агресія Росії в Україні, додав він.

Як повідомив Єттен у коментарі нідерландським ЗМІ, розмова з Трампом була "занадто короткою, щоб переконати один одного, але достатньо довгою, щоб краще зрозуміти позиції один одного".

Зустріч тривала на 90 хвилин довше, ніж планувалося. За словами прем'єр-міністра, це була "відкрита та конструктивна" розмова. Прем'єр-міністр заявив, що йому вдалося донести занепокоєння Нідерландів та Європи до президента США.

"Я наголосив, що НАТО є найкращою гарантією безпеки як для Європи, так і для Північної Америки. І що ми всі працюємо над зміцненням НАТО, але що ми потребуємо один одного", – додав Єттен.

Він також дав зрозуміти Трампу, що Нідерланди готові допомогти розблокувати Ормузьку протоку в рамках міжнародної коаліції.

Як писала "Європейська правда", США ухвалили рішення про блокування на вхід та вихід суден з іранських портів після того, як спроба перемовин за посередництва Пакистану завершилась без задовільних результатів.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що інші країни будуть залучені до блокади, зокрема Британія, яка має направити мінні тральщики. У Британії заперечили свою участь в операції.

Трамп в інтерв'ю британській газеті The Telegraph сказав, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО після того, як союзники відмовилися долучитися до розблокування Ормузької протоки.