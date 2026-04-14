Премьер Нидерландов рассказал о своей встрече с Трампом: говорили и об Украине

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен встретился с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, лидеры обсудили войны на Ближнем Востоке и в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", глава правительства Нидерландов сообщил на платформе X.

Йеттен был приглашен на ужин с Трампом, на котором также присутствовали король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима. Королевская пара находится в США с трехдневным рабочим визитом.

По словам премьер-министра, разговор был сосредоточен на торговых отношениях и сотрудничестве в сфере безопасности между США и Нидерландами, в частности в рамках НАТО.

Трамп и Йеттен также обсудили последние события в Иране и вокруг него. Нидерландский премьер отметил важность работы над устойчивым решением и недопущения дальнейшей эскалации ситуации. Еще одной ключевой темой обсуждения также была агрессия России в Украине, добавил он.

Как сообщил Йеттен в комментарии нидерландским СМИ, разговор с Трампом был "слишком коротким, чтобы убедить друг друга, но достаточно длинным, чтобы лучше понять позиции друг друга".

Встреча длилась на 90 минут дольше, чем планировалось. По словам премьер-министра, это был "открытый и конструктивный" разговор. Премьер-министр заявил, что ему удалось донести беспокойство Нидерландов и Европы до президента США.

"Я подчеркнул, что НАТО является лучшей гарантией безопасности как для Европы, так и для Северной Америки. И что мы все работаем над укреплением НАТО, но что мы нуждаемся друг в друге", – добавил Йеттен.

Он также дал понять Трампу, что Нидерланды готовы помочь разблокировать Ормузский пролив в рамках международной коалиции.

Как писала "Европейская правда", США приняли решение о блокировании входа и выхода судов из иранских портов после того, как попытка переговоров при посредничестве Пакистана завершилась без удовлетворительных результатов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что другие страны будут привлечены к блокаде, в частности Великобритания, которая должна направить минные тральщики. В Британии отрицали свое участие в операции.

Трамп в интервью британской газете The Telegraph сказал, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО после того, как союзники отказались присоединиться к разблокированию Ормузского пролива.