Сейм Литви розгляне зняття імунітету з експрем’єра Скверняліса у четвер

Голосування у литовському Сеймі щодо зняття імунітету з депутата і колишнього прем’єра Саулюса Скверняліса через корупційне розслідування відбудеться у четвер 16 квітня.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Питання щодо звинувачень і зняття імунітету зі Скверняліса, донедавна лідера опозиційного Союзу демократів "В ім'я Литви", задля подальшого розслідування розглянуть на засіданні Сейму у четвер. Для зняття депутатської недоторканності за це мають проголосувати щонайменш 71 із 141 члена Сейму.

Скверняліс у вівторок заперечив звинувачення в отриманні конкретних сум хабарів.

"Я ніколи не радився ні з ким, нікому нічого не обіцяв і не підтримував домовленостей… щодо скоєння злочинних дій", – заявив він.

Скверняліс сказав, що надасть детальніші коментарі щодо суті звинувачень вже на засіданні парламенту, де він буде закликати інших депутатів зняти з нього імунітет.

Нагадаємо, 9 квітня прокуратура Литви офіційно подала клопотання про зняття депутатського імунітету зі Скверняліса у зв'язку з триваючим розслідуванням про системну корупцію у Держслужбі захисту рослин, де він є одним з багатьох фігурантів.

У зв’язку з цими подіями Скверняліс призупинив членство у партії, політсила обиратиме собі нового лідера.

У лютому у Скверняліса пройшли обшуки вдома та у депутатському офісі. Його та ще одного фігуранта, колишнього консерватора Казіса Старкевічюса, тоді допитали як спеціальних свідків.