Прокуратура просить зняття імунітету з експрем’єра Литви через корупційні підозри

Прокуратура Литви офіційно подала клопотання про зняття депутатського імунітету з експрем’єра Саулюса Скверняліса у зв'язку з триваючим корупційним розслідуванням.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Генпрокурор Ніда Грунскене у четвер звернулася до литовського Сейму з клопотанням про зняття недоторканності з лідера опозиційного Демократичного союзу "За Литву" Саулюса Скверняліса у зв’язку з появою даних про можливі корупційні правопорушення.

Скверняліс є одним з фігурантів масштабного розслідування про системну корупцію у Держслужбі захисту рослин.

У лютому у зв’язку з цими підозрами у нього пройшли обшуки вдома та у депутатському офісі. Його та ще одного фігуранта, колишнього консерватора Казиса Старкевічюса, тоді допитали як спеціальних свідків.

На даному етапі прокуратура підозрює Скверняліса в свідомому отриманні хабаря у розмірі понад 18,5 тисяч євро, за сприяння тодішньому директору цього відомства Юрію Корнієнку у тому, щоб він залишився директором. Прокурори бачать докази того, що Скверняліс через посередника просигналізував, що як депутат повпливає на бажані для Корнієнка рішення, а Корнієнко та інші дотичні до схеми зібралися просити хабарі за видання фітосанітарних сертифікатів без обстеження вантажів, беручи за таку послугу по 250 євро. Скверняліс нібито фігурував серед членів групи під прізвиськом "Краб".

За даними слідства, через посередницю, радницю Скверняліса Агне Сілічкєне Корнієнко щомісяця передавав Сквернялісу 5-10 тисяч євро, всього було передано 51 тисячу.

Скверняліс у перших коментарях заявив, що ще не бачив тексту клопотання прокуратури, але також визнав, що якщо процес розпочався, йому за правилами потрібно буде призупинити членство у партії, а відповідно і головування.