Сейм Литвы рассмотрит снятие иммунитета с экс-премьера Сквернялиса в четверг

Голосование в литовском Сейме о снятии иммунитета с депутата и бывшего премьера Саулюса Сквернялиса из-за коррупционного расследования состоится в четверг 16 апреля.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Вопрос об обвинениях и снятии иммунитета со Сквернялиса, до недавнего времени лидера оппозиционного Союза демократов "Во имя Литвы", для дальнейшего расследования рассмотрят на заседании Сейма в четверг. Для снятия депутатской неприкосновенности за это должны проголосовать минимум 71 из 141 члена Сейма.

Сквернялис во вторник отрицал обвинения в получении конкретных сумм взяток.

"Я никогда не советовался ни с кем, никому ничего не обещал и не поддерживал договоренностей... о совершении преступных действий", – заявил он.

Сквернялис сказал, что предоставит более подробные комментарии по сути обвинений уже на заседании парламента, где он будет призывать других депутатов снять с него иммунитет.

Напомним, 9 апреля прокуратура Литвы официально подала ходатайство о снятии депутатского иммунитета со Сквернялиса в связи с продолжающимся расследованием о системной коррупции в Госслужбе защиты растений, где он является одним из многих фигурантов.

В связи с этими событиями Сквернялис приостановил членство в партии, политсила будет выбирать себе нового лидера.

В феврале у Сквернялиса прошли обыски дома и в депутатском офисе. Его и еще одного фигуранта, бывшего консерватора Казиса Старкевичюса, тогда допросили как специальных свидетелей.