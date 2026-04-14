Стармер и Макрон возглавят конференцию по Ормузскому проливу в пятницу

Конференция под сопредседательством Франции и Великобритании, посвященная оборонной миссии в Ормузском проливе, состоится в пятницу, 17 апреля, в Париже.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Встреча пройдет в формате видеоконференции под руководством президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Конференция соберет около 40 государств, готовых внести свой вклад в многостороннюю оборонную миссию по восстановлению свободы судоходства в Ормузском проливе, когда это позволят условия безопасности.

13 апреля США начали полную морскую блокаду портов Ирана, а президент Дональд Трамп заявил, что каждый иранский корабль, который приблизится к ней, будет уничтожен.

Этому предшествовало заявление президента США о том, что американский флот начнет блокаду иранских портов и не будет пропускать "суда, которые платили пошлину Тегерану". Речь идет о дани, которую Иран взимал с отдельных танкеров, которые все же пропускал через Ормузский пролив – до 2 млн долларов с судна.

Ранее Трамп заявил, что другие страны будут привлечены к блокаде, в частности Великобритания, которая должна направить минные тральщики.

Между тем в Великобритании заявили, что страна не будет участвовать в блокаде.