Литва вводить тимчасове зниження акцизу на дизель на тлі ситуації на Близькому Сході

У вівторок, 14 квітня, парламент Литви схвалив тимчасове зниження акцизного збору на дизельне пальне з метою стримування зростання цін на паливо, спричиненого конфліктом на Близькому Сході.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Очікується, що цей крок знизить вартість палива приблизно на 6 центів за літр. Цей захід діятиме протягом двох місяців, до 15 червня.

Зниження стосується як стандартного дизельного пального, так і дизельного пального, що використовується в сільському господарстві.

Міністр фінансів Кріступас Вайтіекунас заявив, що уряд ініціював це зниження, оскільки ціни на дизельне пальне найбільше постраждали від напруженості на світових ринках нафти та палива, пов’язаної з ситуацією на Близькому Сході.

Як зазначається, ці поправки коригують фіксовані складові ставок акцизу на дизельне пальне, знижуючи кінцевий податок до 503,6 євро за 1 000 літрів для стандартного дизельного пального та 35 євро за 1 000 літрів для сільськогосподарського дизельного пального.

За даними Литовського енергетичного агентства, з 2 березня ціни на бензин зросли на 30 центів за літр, а на дизельне пальне – на 55 центів за літр.

